WhoScored назвал худшего и лучшего игрока сборной России в матче с Сербией

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19 Ноября 2020, 10:32,
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Портал WhoScored оценил выступление игроков сборной России в гостевом поединке Лиги наций против команды Сербии. Матч шестого тура группового раунда завершился разгромным поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:5.
По мнению издания, худшим футболистом в составе сборной России был голкипер Маринато Гилерме, пропустивший в первом тайме четыре гола. Вратарь получил оценку 5,2.
Лучшим игроком российской команды стал полузащитник Далер Кузяев. Его выступление оценили в 6,7 балла.
По итогам групповой стадии Лиги наций сборная России набрала восемь пунктов и заняла второе место в таблице. Сербия с шестью баллами финишировала на третьей позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Далер Кузяев, Гилерме
С Маринадом сильно конкурирует Отстоев! Но самый слабый - это тренер. С его упрямством конкурирует только его глупость. Даже самому недалекому болельщику понятно,что надо проводить омоложение состава. Молодость сильно влияет на скорость и выносливость. Этого мы в сборной не увидели. Может только у Караваева и Евгеньева. А где игроки, которые показывают лучшую игру на сегодня в чемпионате РПЛ? Не заслужили еще? Ну что же, подождем, жизнь долгая, может и удастся им доказать своё право. А мы тем временем будем играть на равных с Молдавией и Лихтенштейном.
Сучки на ногах обрубайте и будете выигрывать!
Конечно, в России не нашлось вратаря достойного! Это при лучшей школы вратарей в мире когда-то. Тренер-вратарь знает, что бразильские вратари лучше всех!!! Куры от смеха дохнут!