WhoScored назвал худшего и лучшего игрока сборной России в матче с Сербией

Портал WhoScored оценил выступление игроков сборной России в гостевом поединке Лиги наций против команды Сербии. Матч шестого тура группового раунда завершился разгромным поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:5.

По мнению издания, худшим футболистом в составе сборной России был голкипер Маринато Гилерме, пропустивший в первом тайме четыре гола. Вратарь получил оценку 5,2.

Лучшим игроком российской команды стал полузащитник Далер Кузяев. Его выступление оценили в 6,7 балла.

По итогам групповой стадии Лиги наций сборная России набрала восемь пунктов и заняла второе место в таблице. Сербия с шестью баллами финишировала на третьей позиции.