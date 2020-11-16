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Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус в лагере сборной России

16 Ноября 2020, 15:24,

Global Look Press

Голкипер сборной России Матвей Сафонов сдал сомнительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что в настоящий момент происходит перепроверка.

Матвей Сафонов стал вызываться в ряды национальной сборной России этой осенью. 21-летний вратарь, выступающий за «Краснодар», на футбольное поле ещё не выходил, просидев в запасе в четырёх матчах.

Сборная России осталась лидером своей группы Лиги наций, несмотря на воскресное поражение от Турции со счётом 2:3. В среду в заключительном туре команда Станислава Черчесова сыграет на выезде против команды Сербии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Матвей Сафонов
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