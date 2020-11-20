Джикия: «Постоянный капитан сборной России - не я, просто так сложилось»

Защитник московского «Спартак» Георгий Джикия рассказал о своем капитанстве в сборной России.

«Приятно, что доверили мне повязку. Но постоянный капитан сборной - не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В команде есть много других достойных игроков», - передает слова футболиста пресс-служба «красно-белых».

В заключительном матче групповой стадии Лиги наций сборная России на выезде потерпела разгромное поражение от Сербии со счетом 0:5. Это самое крупное фиаско национальной команды за последние 16 лет.

Из-за этой неудачи сборная России опустилась в третью корзину при жеребьевке квалификации чемпионата мира-2022.