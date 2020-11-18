Сегодня Жирков проведёт свой сотый матч за сборную Росиии

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18 Ноября 2020, 22:30,
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Сегодня Юрий Жирков проведёт свой 100-й матч за национальную сборную России.
На сегодняшний матч Россия - Сербия Юрий Жирков выйдет в стартовом составе.
37-летний левый защитник «Зенита» и национальной сборной России в 2008 году был номинирован на премию «Золотой мяч», а сейчас до сих пор выходит в стартовом составе защищать цвета своей сборной.
На данный момент за 5 матчей Юрий Жирков не смог отличиться результативными действиями.
Сборная России имеет 8 очков в своей группе и находится на первом месте в ней, однако сборная Венгрии тоже имеет 8 очков и дышит в спину нашей сборной.
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Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Зенит, Сборная России, Юрий Жирков