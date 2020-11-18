Сегодня Жирков проведёт свой сотый матч за сборную Росиии

Сегодня Юрий Жирков проведёт свой 100-й матч за национальную сборную России.

На сегодняшний матч Россия - Сербия Юрий Жирков выйдет в стартовом составе.

37-летний левый защитник «Зенита» и национальной сборной России в 2008 году был номинирован на премию «Золотой мяч», а сейчас до сих пор выходит в стартовом составе защищать цвета своей сборной.

На данный момент за 5 матчей Юрий Жирков не смог отличиться результативными действиями.

Сборная России имеет 8 очков в своей группе и находится на первом месте в ней, однако сборная Венгрии тоже имеет 8 очков и дышит в спину нашей сборной.