Стало известно, почему Соболев не сыграл с Сербией

Стало известно, почему форвард сборной России Александр Соболев не принял участия в поединке шестого тура группового этапа Лиги наций против Сербии (0:5).

Согласно данным издания Sport24, нападающий пропустил встречу из-за проблем с коленом. Александра беспокоят болезненные ощущения в коленном суставе, из-за чего он пользуется тейпами и периодически прибегает к МРТ. При этом повреждение не является критическим.

Соболев должен восстановиться к поединку 15-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо», который состоится в субботу, 21-го ноября, на стадионе «Открытие Арена».