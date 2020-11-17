Сёмин: «В матче с Турцией повлияли грубейшие судейские ошибки»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч!» дал оценку прошлому матчу сборной России.

- Как вам матч с Турцией?

- Я смотрел. Наверное, давайте вкратце. Наша команда на первом месте находится. Я думаю, что они доведут дело до конца. В этом матче, конечно, повлияли грубейшие судейские ошибки. Такая же ситуация была, когда были отборочные матчи чемпионата мира, и была игра в Болгарии, судил тогда чех. Он тогда ошибся еще больше раз. Это сыграло определенную роль, потому что в целом наши играли достаточно неплохо и были хорошо мотивированы. Но вот это удаление повлияло на ситуацию.