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Сёмин: «В матче с Турцией повлияли грубейшие судейские ошибки»

17 Ноября 2020, 22:25,

Depositphotos

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч!» дал оценку прошлому матчу сборной России.

- Как вам матч с Турцией?

- Я смотрел. Наверное, давайте вкратце. Наша команда на первом месте находится. Я думаю, что они доведут дело до конца. В этом матче, конечно, повлияли грубейшие судейские ошибки. Такая же ситуация была, когда были отборочные матчи чемпионата мира, и была игра в Болгарии, судил тогда чех. Он тогда ошибся еще больше раз. Это сыграло определенную роль, потому что в целом наши играли достаточно неплохо и были хорошо мотивированы. Но вот это удаление повлияло на ситуацию.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Юрий Сёмин
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