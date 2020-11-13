Сербия спаслась на 90-й минуте, но в серии пенальти отдала Шотландии путёвку на Евро-2020

Всё решила футбольная лотерея.

Аутсайдер нашей группы Лиги наций сборная Сербии в ночь с четверга на пятницу решала важнейшую задачу – выход на Евро (надеемся, что 2021-го года). Коллективу Любиши Тумбаковича противостояла Шотландия, которая в своей группе Лиги наций, напротив, уверенно лидирует. Энди Роберстон и компания дважды обыграли чехов, однажды словаков и сыграли вничью с израильтянами. У Стива Кларка вообще подобралась серьёзная банда.

Сербы тоже по фамилиям звучат очень хорошо, но командной игры будто нет. Милинкович-Савич, Митрович, Гудель, Миленкович, Максимович, Лазович, Коларов и Тадич никак не объединятся в единый организм. Эта россыпь качественных футболистов за последние шесть матчей выиграла всего один раз, но зато в самый нужный момент – в полуфинале плей-офф обыграли Норвегию в дополнительное время. В остальном, поражения от России и Венгрии, ничьи с Украиной и Турцией.

Сразу два фактора сказалось на ходе матча – погода и волнение. В Белграде вдруг очутился тропический ливень и нещадно мочил футболистов, затормаживая их передвижения по полю, усложняя комбинационную игру. Тряслись коленки и от тяжести психологического груза. На кону путёвка на чемпионат Европы, один матч всё решает. В таких погодных условиях рисковать никто не собирался.

Поэтому первый тайм можно смело вычёркивать из памяти. Лишь один момент достоин воспоминаний. Саша Лукич решил взять игру на себя, продрался между двух соперников, подойдя к воротам через центр, и опасно пробил с дальней дистанции. Сфера пролетела рядом с правой штангой, Маршалл на всякий случай сопроводил её в прыжке. На старте второго тайма сербы ещё раз простили гостей – Митрович на силу пробил метров с 15, взяв гораздо выше ворот. И сработал закон футбола – не забиваешь ты, забивают тебе.

Райан Кристи на линии штрафной площади получил мяч от Макгрегора, ловко развернулся и пробил в правую штангу, от которой мяч и оказался в сетке – 0:1. Первый момент гостей реализован, даже полумомент. После гола игра чуть разгорелась. Милинкович-Савич выскочил на кросс Лазовича, с пяти метров пробив чуть левее створа. В ответ Райан Кристи ответил вторым классным ударом со средней дистанции. В миллиметрах от дубля был шотландец – мяч попал в штангу. На этом всё.

Сербы давили до последних минут, отыгравшись на последней - Лука Йович точным ударом замкнул кросс Младеновича, переведя игру в овертайм. Сил у футболистов совсем не осталось, никто и не собирался рваться за победой, оголяя тылы. Совсем без моментов прошло дополнительное время, сербы и шотландцы почти сразу согласились на серию пенальти, которую в итоге выиграли гости. Последний удар сербов взял Маршалл, потащив попытку Митровича. Сербы спаслись на 90-й минуте, но уступили путёвку на Евро-2020 в серии пенальти.

Иван Терентьев