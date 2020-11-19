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Евгеньев: «У Сербии каждый удар в створ - гол, у нас ничего не залетало»

19 Ноября 2020, 08:42,

Global Look Press

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев, дебютировавший за сборную России в матче шестого тура группового этапа Лиги наций против команды Сербии, поделился впечатлениями от поединка.

«Рад, что дебютировал за сборную, но счет не радует. У Сербии каждый удар в створ - гол. Реализация на высшем уровне. У нас было столько же моментов, но ничего не залетало», - рассказал футболист на официальном Youtube-канале национальной команды.

Матч состоялся в Белграде 18-го ноября. Встреча завершилась разгромным поражением сборной России со счетом 0:5. Команда с восемью баллами финишировала на втором месте в группе. Первую строчку заняла сборная Венгрии, набравшая 11 пунктов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Роман Евгеньев
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