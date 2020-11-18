Три футболиста сборной Сербии заболели коронавирусом перед матчем с Россией

Сборная Сербии в полном составе прошла тестирование на коронавирус перед поединком шестого тура группового этапа Лиги наций против команды России.

Как сообщила пресс-служба федерации футбола страны, три игрока получили положительные результаты. В число инфицированных попали голкипер Джордже Николич («Базель»), полузащитники Сергей Милинкович-Савич («Лацио») и Дарко Лазович («Верона»). Все зараженные изолированы от сборной.

Встреча между сборными Сербии и России состоится в Белграде сегодня, 18-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния можно будет читать на Liveresult.ru.