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Три футболиста сборной Сербии заболели коронавирусом перед матчем с Россией

18 Ноября 2020, 13:11,


Сборная Сербии в полном составе прошла тестирование на коронавирус перед поединком шестого тура группового этапа Лиги наций против команды России.

Как сообщила пресс-служба федерации футбола страны, три игрока получили положительные результаты. В число инфицированных попали голкипер Джордже Николич («Базель»), полузащитники Сергей Милинкович-Савич («Лацио») и Дарко Лазович («Верона»). Все зараженные изолированы от сборной.

Встреча между сборными Сербии и России состоится в Белграде сегодня, 18-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния можно будет читать на Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Сербии, Сергей Милинкович-Савич
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Комментарии (4)
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0
Zenituwka
18 Ноября 2020, 15:27

Подарок просто для сборной России, если и тут обгадятся, то я не знаю...

0
Витаминович Алексей
18 Ноября 2020, 15:16

Причём лучшие ушли. Как и игроки Лацио перед матчем с Зенитом. Наши, всё-таки, мастерски подменяют анализы)

0
Aleksandr Aleksandr
18 Ноября 2020, 14:32

Сербы!Мы вам поможем уйти с последнего места в группе!Мы не суки!Долг помним!

0
Underdog
18 Ноября 2020, 14:16

Хорошее подспорье. Чуть подравнялись в вариативности составов

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