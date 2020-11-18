Три футболиста сборной Сербии заболели коронавирусом перед матчем с Россией

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18 Ноября 2020, 13:11,
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Сборная Сербии в полном составе прошла тестирование на коронавирус перед поединком шестого тура группового этапа Лиги наций против команды России.
Как сообщила пресс-служба федерации футбола страны, три игрока получили положительные результаты. В число инфицированных попали голкипер Джордже Николич («Базель»), полузащитники Сергей Милинкович-Савич («Лацио») и Дарко Лазович («Верона»). Все зараженные изолированы от сборной.
Встреча между сборными Сербии и России состоится в Белграде сегодня, 18-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния можно будет читать на Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Сербии, Сергей Милинкович-Савич
Подарок просто для сборной России, если и тут обгадятся, то я не знаю...
Причём лучшие ушли. Как и игроки Лацио перед матчем с Зенитом. Наши, всё-таки, мастерски подменяют анализы)
Сербы!Мы вам поможем уйти с последнего места в группе!Мы не суки!Долг помним!
Хорошее подспорье. Чуть подравнялись в вариативности составов