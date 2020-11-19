Стало известно, сохранит ли работу Черчесов после разгрома в Сербии

Стало известно, продолжит ли Станислав Черчесов работу на посту главного тренера сборной России.

Как информирует издание «Рейтинг Букмекеров», 57-летний специалист останется у руля национальной команды. Вопрос об увольнении Черчесова не стоит на повестке дня. Заседание исполкома РФС не планируется, ближайшее пройдет в середине следующего месяца.

Напомним, что сборная Россия потерпела разгромное поражение от команды Сербии (0:5) в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Этот фиаско продлило безвыигрышную серию россиян до шести поединков.

Из-за поражения в Белграде сборная России не смогла завоевать путевку в дивизион А Лиги наций, а также опустилась в третью корзину жеребьевки отбора ЧМ-2022.

Черчесов ответил на вопрос о потенциальной отставке