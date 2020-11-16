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​Зобнин, Кудряшов и Семёнов покинули лагерь сборной России

16 Ноября 2020, 16:18,

Евро-Футбол.Ру

В понедельник сборная России отправится в Белград на заключительный и решающий матч Лиги наций против команды Сербии.

Пресс-служба российской сборной сообщила, что Роман Зобнин, Фёдор Кудряшов и Андрей Семёнов вернулись в расположение своих клубов. Они не смогут помочь команде в предстоящей игре из-за дисквалификаций.

Матвей Сафонов в настоящий момент находится в Стамбуле в ожидании перепроверки сомнительного теста на коронавирус.

Матч Сербия – Россия должен состояться в среду, восемнадцатого ноября. Стартовый свисток в Белграде прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Роман Зобнин, Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов
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