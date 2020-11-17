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Тадич назвал Коларова предателем

17 Ноября 2020, 16:02,

Global Look Press

Сборная Сербии в среду проведёт последний матч в году - против сборной России. Атмосфера в команде, судя  по всему, оставляет желать лучшего после инцидента, который случился по итогам матча с Шотландией. Сербы проиграли ту встречу в серии пенальти и остались без Евро-2020.

Капитан Александар Коларов провел тот матч в запасе, более того, он отказался выйти на замену на 119-й минуте, хотя наставник рассчитывал на его мастерство в серии 11-метровых, которую сербы в итоге проиграли.

Игрок сборной Сербии Душан Тадич после игры позвонил Коларову со словами: «Капитан, ты нас предал», - передает слова Тадича Sportski Zurnal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Сербии, Александар Коларов, Душан Тадич
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