Тадич назвал Коларова предателем

Сборная Сербии в среду проведёт последний матч в году - против сборной России. Атмосфера в команде, судя по всему, оставляет желать лучшего после инцидента, который случился по итогам матча с Шотландией. Сербы проиграли ту встречу в серии пенальти и остались без Евро-2020.

Капитан Александар Коларов провел тот матч в запасе, более того, он отказался выйти на замену на 119-й минуте, хотя наставник рассчитывал на его мастерство в серии 11-метровых, которую сербы в итоге проиграли.

Игрок сборной Сербии Душан Тадич после игры позвонил Коларову со словами: «Капитан, ты нас предал», - передает слова Тадича Sportski Zurnal.