«Теперь у Черчесова будут требовать 5 млн, чтобы это видео не попало в сеть»: Реакция соцсетей на фиаско сборной России в Сербии

Сокрушительное поражение сборной России в матче Лиги наций от Сербии (0:5) всколыхнуло общественность. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отобрало интересные комментарии на этот счёт из Интернета. Люди сравнивали российскую сборную с украинской и немецкой, львиная доля изречений пришлась на тему Дзюбы и его знаменитого видео, а кто-то даже болел против сборной России, чтобы поскорее был уволен Станислав Черчесов.

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игровой попугай: «Черчесов сказал, что хочет играть, как сборная Германии. Мужик сказал – мужик сделал. Молодец».

Tony Montana: «Интересный факт: если перевернуть флаги, то будет казаться, что Россия разгромно выиграла».

John So-so: «Эх, никогда нам, наверно, не достать немцев. Казалось бы, вот он, шанс...».

Матвей Жалялетдинов: «Пятерочка» – спонсор сборной России по футболу».

Уголок Мотивации: «Теперь у Черчесова будут требовать $5 млн, чтобы это видео не попало в Сеть...».

Ars Play: «В сеть слили интимное видео с участием сборной России!!! Ну что? Возвращаемся в старые добрые 2010-2016?».

Эдмон Дантес: «Потом будут показывать это по всем федеральным каналам и говорить, что «это делают все».

Иван Анчиков: «Мы тебя любим, Стас!!!.. Прямо как в детстве во дворе. Команда проигрывает, значит, надо вратаря менять».

Тахай: «Я так понял, Черчесов из солидарности к приятелю Дзюбе не выпускает Соболева, типа боится, что подсидит его».

Карл: «Они просто по-товарищески отвлекают на себя внимание от капитана, молодцы! Так держать!».

IRIK K102: «Я отказываюсь в дальнейшем наблюдать за нашей сборной, позор нам».

Diodoris: «Когда болеешь за разгром России, только для того, чтобы тренера уволили! Кайф!».

Ватник Рептилоид: «А толку? После этого дворовая сборная заиграет, что ли? Сколько уже раз меняли тренеров? Звали из Голландии, и? Если у тебя в хлеву коровы, ты из них коней никак не сделаешь».

Леонид Горин: «Уж от кого-кого, а от сербов не ожидал такой русофобии».

ЩербаZZers: «Черчесов – гений. *** [Проиграл] выход в высший дивизион, чтобы не *** [проигрывать] там матчи. Т – тактика».

Главный врач Дурки: «Жду поражение от Сан-Марино».

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Семён Садовый: «С такой игрой только в группу D, играть с Сан-Марино и Гибралтаром».

Михаил Кипер: «Украина – Сербия 5:0; Сербия – Россия 5:0. Вся разница».

Александр Лукашин: «Сыграли, как Барселона. В двух матчах – 2:8».

Николай Осадчий: «Вот и раскрылся хитрый план Дзюбы. Он предвидел этот позор».

Василий Илевич: «А что с ЧМ было? Выиграли у Саудовской Аравии и Египта? Уругвай? Мимо. У разобранной Испании без тренера по пенкам выиграли. И всё. Весь ЧМ».

Андрей Кафка: «То чувство, когда усы надежды не работают».

«Яндекс.Новости»

Андрей Виноградов: «Всех на завод гайки крутить!».

Алекс: «Убрать Черчесова! Может только нахамить всем! Игру не может он никакую ставить!».

Витя12: «Сербии проиграть не обидно :)».

Ссмп: «Черчесов уходи. Всех разогнать. И собирать новую сборную России с новым тренером».

Ирина Че: «Ногоблудство».

marsele888: «Клянусь, весь день по «Матч ТВ» будут транслировать победу Медведева [теннисиста] над сербом [Джоковичем]!».

Псг63: «Ну вот, оказывается, наши лучше немцев играют».

Андрей Ильин: «Затворы все передергивают периодически… А вот играть в футбол – другое дело, тут мастерство необходимо».

Диамед Эни: «Бедный Саламыч. Что с ним теперь будет?».

Владимир А: «Дзюбе «помогать».

smuiski zadov: «Северная Ямайка».

Леонид: «Мне всё это напоминает ту ситуацию, когда сливали Массимо Карреру в «Спартаке». Тогда футболисты примерно также играли! Очень похоже, что это попытка слива Черчесова».

МУХА м.: «А ведь было как... Сменили бригаду судей, не допустили игроков Сербии к матчу из-за ковида... То есть сделали максимальную подготовку и решили, что играть уже необязательно».

Артур Р.: «Читаю комментарии и удивляюсь. Команда отстаивает своего капитана. Как умеет! Никто слушать команду не хотел. Теперь смотрите. Посмотрели, не понравилось? Соберите новых, старых, платных или бесплатных, нормальные люди будут бороться за своих. Вас бы выгнали с работы за домашнее видео, в котором вы сидите на унитазе, почесывая разные органы. А ваши коллеги после этого стали усиленно работать и радовать начальство».

Кирилл Иванцов