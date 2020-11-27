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Уткин: «Черчесов при власти, сборная для него нечто вроде собственной лавочки»

27 Ноября 2020, 11:28,

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Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, вновь прокомментировал скандальное интервью наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Черчесов не в состоянии отвечать на прямые вопросы, любой прямой вопрос воспринимает как наезд. Он таким был, наверное, не всегда, но уже не изменится. Черчесов при власти, сборная для него нечто вроде собственной прекрасной лавочки», - сказал Уткин на своем канале в Youtube.

В своем недавнем интервью Черчесов заявил, что не должен был подавать в отставку после крупного поражения от национальной команды Сербии (0:5) в рамках групповой стадии Лиги наций. Кроме того, специалист резко высказался о молодых российских игроках

Напомним, что сборная России финишировала на второй позиции в своей группе Лиги наций и не смогла пробиться в элитный раунд турнира.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Василий Уткин
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