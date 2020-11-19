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Валентич: В Сербии поддерживают сборную России

19 Ноября 2020, 23:28,


Бывший футболист «Анжи», «Алании»  и «Сибири» Никола Валентич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность, что игра сборной России против сербов (0:5) была исключением из правил.

Что вас удивило в этом матче? 

В принципе, меня удивил только результат. Бывают такие игры, забей Заболотный на первой минуте, результат был бы совсем иным. Повлияло то, что парни играли без давления, и у них все получалось. Вы же видели, какие порой проходили комбинации! Я думаю, что на чемпионате Европы сборная России покажет хороший футбол. Она, конечно, удивила. Я хорошо помню, что сборная России всегда играла в плотный футбол, дисциплина всегда была на высоком уровне. Вчера ничего этого не было. Было очень много брака, наши фланги ваши футболисты вообще не закрывали. Почему? Впрочем, я думаю тренерский штаб сборной России с этим разберется. Времени то еще много. 

Что касается сборной Сербии, то матч показал, что у нас много молодых и перспективных игроков, которым надо развиваться. И еще хочу пожелать держать уровень, который был во время чемпионата мира, а мы будем радоваться вашим успехам и болеть на чемпионате Европы.

Выделялся Йович, как думаете, у него есть шанс заиграть в «Реале»?

- Конечно, нападающему нужна уверенность. Она придается только тогда, когда он забивает. Как раз эти голы за сборную должны ему помочь забивать уже за «королевский клуб». Я уверен, что он сумеет стать одним из лучших форвардов в мире.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Сербии, Никола Валентич
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