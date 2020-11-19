Нигматуллин: «Какая боль, какая боль! Сербия - Россия - 5:0»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на разгромное поражение сборной России от команды Сербии. Встреча шестого тура группового этапа Лиги наций завершилась со счетом 5:0 в пользу сербов.

«Какая боль, какая боль! Сербия - Россия - 5:0. Я в шоке», - написал Нигматуллин в своем «Инстаграме».

Поражение в Белграде стало для российской команды самым крупным с 2004-го года. Тогда Россия проиграла Португалии со счетом 1:7.

По итогам группового турнира Лиги наций сборная России набрала восемь баллов и заняла второе место в таблице. Сербия с шестью очками финишировала на третьей строчке.