Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Нигматуллин: «Какая боль, какая боль! Сербия - Россия - 5:0»

19 Ноября 2020, 10:04,

fratria.ru

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на разгромное поражение сборной России от команды Сербии. Встреча шестого тура группового этапа Лиги наций завершилась со счетом 5:0 в пользу сербов.

«Какая боль, какая боль! Сербия - Россия - 5:0. Я в шоке», - написал Нигматуллин в своем «Инстаграме».

Поражение в Белграде стало для российской команды самым крупным с 2004-го года. Тогда Россия проиграла Португалии со счетом 1:7.

По итогам группового турнира Лиги наций сборная России набрала восемь баллов и заняла второе место в таблице. Сербия с шестью очками финишировала на третьей строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Руслан Нигматуллин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного