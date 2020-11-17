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Черчесов: «После игры мы с Турцией мы немного поговорили»

17 Ноября 2020, 15:47,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что после неудачи в матче с Турцией (2:3) с командой состоялся разговор.

- После игры мы с Турцией мы немного поговорили. Те, кто играл с турками, провели одно занятие, - заявил наставник на пресс-конференции перед матчем с Сербией в Лиге наций.

Также тренер добавил, что по той же схеме команда готовилась месяц назад, когда в микроцикле был товарищеский матч и два поединка Лиги наций. Заключительный матч в 2020 году сборная России проведет на выезде против Сербии. Только победа гарантирует первое место в группе. Игра состоится 18 ноября в 22:45 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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