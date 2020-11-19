Сборная России не пробилась во вторую корзину жеребьёвки ЧМ, во многом из-за ничьей с Молдовой

Сборная России окажется в третьей корзине при жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова проиграла сербам 0:5 и провально завершила сезон 2020 года. При этом победа над балканцами гарантировала не только первое место в группе с повышением до Лиги А, но и более легких соперников в турнире перед финальной частью чемпионата мира 2022 года.

Последнее вакантное место во второй корзине досталось румынам, а сборной России не хватило всего пяти зачетных баллов, которые можно было получить, например, в случае победы в спарринге с Молдовой (0:0).