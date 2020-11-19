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Сборная России не пробилась во вторую корзину жеребьёвки ЧМ, во многом из-за ничьей с Молдовой

19 Ноября 2020, 01:00,

Евро-Футбол.Ру

Сборная России окажется в третьей корзине при жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова проиграла сербам 0:5 и провально завершила сезон 2020 года. При этом победа над балканцами гарантировала не только первое место в группе с повышением до Лиги А, но и более легких соперников в турнире перед финальной частью чемпионата мира 2022 года.

Последнее вакантное место во второй корзине досталось румынам, а сборной России не хватило всего пяти зачетных баллов, которые можно было получить, например, в случае победы в спарринге с Молдовой (0:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России
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Комментарии (2)
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0
pol-black
19 Ноября 2020, 01:01

что за симпатяшка на фотке?

0
pol-black
19 Ноября 2020, 01:03

Сотникова! осталась брюнеткой ))) нашим стоило проиграть, чтобы не попортить такую красоту )))

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