​Жириновский – о поражении 0:5: «Сборная России мстила Черчесову за то, что он незаслуженно убрал Дзюбу»

Известный политик Владимир Жириновский высказался по поводу провального поединка российской сборной против Сербии. Посреди недели команда Станислава Черчесова уступила в Белграде со счётом 0:5.

«Во-первых, Дзюбу убрали. В какой-то степени команда мстила тренеру за то, что он незаслуженно убрал капитана нашего. Во-вторых, это состояние души наших граждан. Никто не поставил задачу – обыграть Сербию, обыграть Турцию», - сказал Жириновский в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Напомним, Артём Дзюба не поехал в лагерь сборной России в ноябре после того, как стал фигурантом громкого скандала. В сети появились фото и видео с Дзюбой непристойного содержания.