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Главный тренер сборной Сербии: «Россия – хороший раздражитель»

17 Ноября 2020, 21:33,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча против сборной России в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций.

«Россия — это большая футбольная нация, хороший раздражитель. Приложим все силы для достижения хорошего результата. У России много классных игроков», - цитирует Тумбаковича «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными Сербии и России состоится завтра, 18 ноября, в Белграде, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.

Россияне перед последним туром занимают первую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе восемь очков, а сербы с тремя зачетными баллами расположились на последнем месте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная России, Сборная Сербии, Любиша Тумбакович
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