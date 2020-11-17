Главный тренер сборной Сербии: «Россия – хороший раздражитель»

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17 Ноября 2020, 21:33,
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Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча против сборной России в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций.
«Россия — это большая футбольная нация, хороший раздражитель. Приложим все силы для достижения хорошего результата. У России много классных игроков», - цитирует Тумбаковича «Спорт-Экспресс».
Матч между сборными Сербии и России состоится завтра, 18 ноября, в Белграде, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.
Россияне перед последним туром занимают первую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе восемь очков, а сербы с тремя зачетными баллами расположились на последнем месте.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная России, Сборная Сербии, Любиша Тумбакович