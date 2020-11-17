Главный тренер сборной Сербии: «Россия – хороший раздражитель»

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча против сборной России в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций.

«Россия — это большая футбольная нация, хороший раздражитель. Приложим все силы для достижения хорошего результата. У России много классных игроков», - цитирует Тумбаковича «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными Сербии и России состоится завтра, 18 ноября, в Белграде, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.

Россияне перед последним туром занимают первую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе восемь очков, а сербы с тремя зачетными баллами расположились на последнем месте.