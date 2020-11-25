«Секта»: Уткин прокомментировал реакции Рабинера и Алексеева на интервью Черчесова

Известный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором на телевидении, прокомментировал реакции журналистов Игоря Рабинера и Константина Алексеева на вчерашнее громкое интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Секта», - кратко написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее Рабинер и Алексеев в своих телеграм-каналах в положительном ключе высказались об интервью Черчесова и поддержали наставника национальной команды.

Напомним, что в ходе беседы на телеканале «Матч ТВ» тренер заявил, что не видит причин подавать в отставку после крупного поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций. Также он раскритиковал молодых российских игроков.

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