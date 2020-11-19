Комадина: У сборной России, как и у сборной Сербии нет стабильности и твёрдого характера

Бывший футболист «Кубани», «Москвы» и «Химок» Александр Комадина в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру сборной России в матче с сербами в Лиге наций (0:5).

Что можете сказать о матче?

Мне кажется, что Лига наций не является важным соревнованием для большинства национальных команд. Счет также мог быть и, скажем, 6:3, ведь у России было немало хороших моментов. Это футбол, иногда такое случается с разными командами. Вспомнить хотя бы матч Германии и Бразилии, а также «Баварии» и «Барселоны».

Проблема в том, что Россия и Сербия в один день могут победить Англию и Германию, а в другой - проиграть Венгрии и Болгарии. Нет стабильности и твердого характера.

Вас удивило состояние сборной России?

Нет, меня это не удивило. Я хорошо знаю российский футбольный менталитет. Он похож на сербский. 7 дней назад мы проигрываем в важнейшем матче сборной Шотландии, а как мы знаем, Шотландия не является сильнейшей командой.

Что же нужно менять?

Сербии, как и России, нужно сделать футбольную программу, которая будет приносить результат. Например, как это сделала Бельгия 10-15 лет назад. Проблема, на мой взгляд, не в качестве футболистов, она гораздо глубже.

Сергей Румянцев