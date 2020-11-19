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Черчесов ответил на вопрос о потенциальной отставке

19 Ноября 2020, 01:19,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказывается рассматривать вариант ухода со своей должности после неудачной концовки Лиги наций.

- Вопрос не ко мне. Мы провели турнир, начали хорошо, закончили не очень, - заявил Черчесов на пресс-конференции.

После поражения от Сербии (0:5) сборная России заняла второе место в своей группе и не смогла выйти в лигу А Лиги наций, а также не попала во вторую корзину при жеребьевке чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Пиком своей тренерской карьеры 57-летнего специалиста стало попадание в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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