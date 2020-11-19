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Джикия: «Хочется попросить прощения у всех, кто видел этот позор»

19 Ноября 2020, 08:33,

Global Look Press

Защитник и капитан сборной России Георгий Джикия высказался о провальном матче против команды Сербии в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Встрече завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:5.

«Хочется извиниться за это недоразумение. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы сегодня провалились. Хочется попросить прощения у всех, кто видел этот позор», - передает слова футболиста пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

Стоит отметить, что сборная России потерпела самое крупное поражение за последние 16 лет. В 2004-м году команда разгромно уступила сборной Португалии со счетом 1:7.

По итогам группового турнира Лиги наций подопечные Черчесова с восемью баллами финишировали на втором месте. Первую позицию заняла команда Венгрии, набравшая 11 очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
19 Ноября 2020, 08:36

почему позор-то ))))))))

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