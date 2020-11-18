Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сборная России уже разгромно проигрывает Сербии

18 Ноября 2020, 23:31,


Сборная России пропустила уже третий гол в матче шестого тура Лиги наций против соперников из Сербии. Это случилось в конце первого тайма выездного противостояния. На 41-й минуте Лука Йович нанес удар в створ ворот гостевой команды, Маринато Гилерме справился с угрозой, но первым на добивании оказался Душан Влахович, который вторым касанием добавил мяч в сетку ворот. В компенсированное время Йович оформил дубль - 4:0.

В онлайн-таблице Лиги наций россияне занимают второе место, пропуская вперед венгров, которые в параллельной встрече против сборной Турции играют 0:0. Команде Станислава Черчесова необходимо побеждать для выхода на первое место. Также есть расклады, когда россиян устроит ничья.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Сербии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
18 Ноября 2020, 23:44

ай это ж какое-то чудо-чудесное.. )))

0
Leonardis
18 Ноября 2020, 23:41

молодцы, ребята все же стараются, особенно заметен Юрий Жирков...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного