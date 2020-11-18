Сборная России уже разгромно проигрывает Сербии

Сборная России пропустила уже третий гол в матче шестого тура Лиги наций против соперников из Сербии. Это случилось в конце первого тайма выездного противостояния. На 41-й минуте Лука Йович нанес удар в створ ворот гостевой команды, Маринато Гилерме справился с угрозой, но первым на добивании оказался Душан Влахович, который вторым касанием добавил мяч в сетку ворот. В компенсированное время Йович оформил дубль - 4:0.

В онлайн-таблице Лиги наций россияне занимают второе место, пропуская вперед венгров, которые в параллельной встрече против сборной Турции играют 0:0. Команде Станислава Черчесова необходимо побеждать для выхода на первое место. Также есть расклады, когда россиян устроит ничья.