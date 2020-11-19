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Сборная России имеет самую длительную серию без побед с 2016 года

19 Ноября 2020, 08:18,

Евро-Футбол.Ру

В матче шестого тура группового этапа Лиги наций сборная России на выезде встречалась с национальной командой Сербии. Подопечные Станислава Черчесова потерпели крупное поражение со счетом 0:5.

Таком образом, российская сборная продлила свою безвыигрышную серию до шести поединков (три ничьи и три поражения). Отметим, что это самая продолжительная серия без побед с 2016-го года. Тогда такая серия сборной России составляла семь поединков.

По итогам групповой стадии Лиги наций команда Черчесова набрала восемь очков и финишировала на второй строчке. Первое место в этом квартете заняла сборная Венгрии с 11 баллами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России
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