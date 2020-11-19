Сборная России имеет самую длительную серию без побед с 2016 года

В матче шестого тура группового этапа Лиги наций сборная России на выезде встречалась с национальной командой Сербии. Подопечные Станислава Черчесова потерпели крупное поражение со счетом 0:5.

Таком образом, российская сборная продлила свою безвыигрышную серию до шести поединков (три ничьи и три поражения). Отметим, что это самая продолжительная серия без побед с 2016-го года. Тогда такая серия сборной России составляла семь поединков.

По итогам групповой стадии Лиги наций команда Черчесова набрала восемь очков и финишировала на второй строчке. Первое место в этом квартете заняла сборная Венгрии с 11 баллами.