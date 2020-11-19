Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лопырёва заступилась за сборную России и Черчесова: «Германия проиграла Испании 0:6, но такого шквала критики нет»

19 Ноября 2020, 14:19,

twitter.com

Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва, которая на домашнем для России чемпионате мира была послом турнира, отреагировала на фиаско команды Станислава Черчесова в Белграде в виде поражения 0:5.

Лопырёва считает «такую критику» в адрес сборной России и Станислава Черчесова несправедливой и поставила в пример сборную Германии, проигравшую днём ранее Испании с результатом 0:6.

«Такой оглушительный разгром не вызвал шквала критики в адрес Бундестим и Йоахима Лева, потому что знающие люди понимают: идет омоложение и обновление команды», - написала Лопырёва на своей странице в Twitter.

По мнению модели, выступление сборной России даст тренерскому штабу пищу для размышлений, несмотря на то, что турнирные задачи не были решены. Виктория призвала общественность сплотиться вокруг команды в этот сложный момент, а также напомнила, что сборная России подарила фанатам много счастливых моментов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Виктория Лопырёва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного