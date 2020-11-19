Лопырёва заступилась за сборную России и Черчесова: «Германия проиграла Испании 0:6, но такого шквала критики нет»

Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва, которая на домашнем для России чемпионате мира была послом турнира, отреагировала на фиаско команды Станислава Черчесова в Белграде в виде поражения 0:5.

Лопырёва считает «такую критику» в адрес сборной России и Станислава Черчесова несправедливой и поставила в пример сборную Германии, проигравшую днём ранее Испании с результатом 0:6.

«Такой оглушительный разгром не вызвал шквала критики в адрес Бундестим и Йоахима Лева, потому что знающие люди понимают: идет омоложение и обновление команды», - написала Лопырёва на своей странице в Twitter.

По мнению модели, выступление сборной России даст тренерскому штабу пищу для размышлений, несмотря на то, что турнирные задачи не были решены. Виктория призвала общественность сплотиться вокруг команды в этот сложный момент, а также напомнила, что сборная России подарила фанатам много счастливых моментов.