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Сербские 0:5 сборной России - видео

19 Ноября 2020, 01:28,

Евро-Футбол.Ру

Сборная России ехала в Сербию с целью добыть победу, выиграть свою группу Лиги наций и получить более легкого соперника при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Однако первый тайм получился самым провальным в истории команды, и отойти от 0:4 не удалось. Более того, сербы забили снова.

Голы Неманьи Радоньича, Душана Влаховича, Филипа Младеновича и дубль Луки Йовича, а также промахи Антона Заболотного и товарищей представлены в видеообзоре матча.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Сербии
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