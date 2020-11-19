Сербские 0:5 сборной России - видео

Сборная России ехала в Сербию с целью добыть победу, выиграть свою группу Лиги наций и получить более легкого соперника при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Однако первый тайм получился самым провальным в истории команды, и отойти от 0:4 не удалось. Более того, сербы забили снова.

Голы Неманьи Радоньича, Душана Влаховича, Филипа Младеновича и дубль Луки Йовича, а также промахи Антона Заболотного и товарищей представлены в видеообзоре матча.