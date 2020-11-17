Победа в Лиге наций откроет сборной России путь на чемпионат мира. Объясняем почему

Что нужно сборной России для победы в группе Лиги наций

М Команда И В Н П РМ О 1 РОССИЯ 5 2 2 1 9:7 8 2 Венгрия 5 2 2 1 5:4 8 3 Турция 5 1 3 1 6:6 6 4 Сербия 5 0 3 2 4:7 3

Сборная России не знала радости побед вот уже в пяти матчах. Как следствие, команда Станислава Черчесова не только снизила шансы на победу в группе Лиги наций, но и поставила под сомнение попадание во вторую корзину при жеребьёвке отбора на чемпионат мира 2022 года. Сетевое изданиеизучает ситуацию.

Несмотря на поражение от Турции, сборная России осталась на первом месте в своей группе Лиги наций. Дело в преимуществе над Венгрией по результатам очных встреч (четыре очка против одного).

Чтобы сохранить первое место в группе, сборной России достаточно обыграть Сербию в Белграде в среду. Ничьей российской сборной хватит лишь в том случае, если параллельный матч между командами Венгрии и Турции тоже завершится вничью. Дело в том, что при возможном равенстве очков Турция будет выше России, опять же, по результатам в личных дуэлях.

Добавим, что первое место в группе Лиги наций позволит сборной России перейти в дивизион А, где выступают топ-сборные Европы.

Что нужно сборной России для попадания во вторую корзину отбора на ЧМ

Сохранить место во второй корзине при жеребьёвке отбора на чемпионат мира 2022 года сборной России даже более важно, чем победить в группе Лиги наций. Отобраться на мундиаль куда тяжелее, чем на Евро, ведь от Европы в Катар поедут только 13 сборных. Так что вторая и третья корзина при жеребьёвке – разница существенная. Важно понимать, что прямые билеты на чемпионат мира получают только 10 победителей отборочных групп. 10 вторых мест проходят в плей-офф, где к ним присоединятся две команды из Лиги наций этого сезона. Об этом чуть позже.

Если взять рейтинг ФИФА и оставить в нём только европейские сборные, то Россия занимает 20 место. Это как раз последнее место, которое попадает в корзину номер 2. Чтобы удержать его, команде Станислава Черчесова нужно обыграть на выезде Сербию. При ничьей обойти россиян вполне может Румыния. В последнем туре Лиги наций румыны сыграют в гостях у немотивированной Серверной Ирландии, которая далека от своих лучших кондиций. Если же сборная России проиграет, то наверняка останется у разбитого корыта. Впрочем, утверждать со стопроцентной вероятностью пока нельзя – нужно дождаться результатов игр.

А что там с плей-офф?

Как мы уже говорили, в Катар от Европы поедут 10 победителей отборочных групп и три победителя плей-офф. Плей-офф будет состоять из трёх путей, в каждом пути четыре команды разыграют один билет.

Участниками плей-офф станут 10 вторых мест отборочных групп, а также две лучшие команды, выигравшие свою группу в Лиге наций, но при этом не отобрались на мундиаль напрямую или не попали в плей-офф через отбор (заняли место в отборе ниже второго). Сборная России даже в дивизионе В не сможет занять место выше третьего среди победителей групп, то есть в общем рейтинге команда Станислава Черчесова может быть седьмой или восьмой. Даже при таком раскладе шансы оказаться в плей-офф у российской сборной достаточно высокие. Но сначала нужно занять первое место в Лиге наций. Победа над Сербией – ключ ко многим дверям, так что важность игры в Белграде сложно переоценить.