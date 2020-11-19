«Реал» опасается, что Йович попал во вспышку COVID-19 в Сербии

«Реал» обеспокоен тем, что Лука Йович подвержен потенциальному заражению COVID-19 после вспышки вируса в сборной Сербии, сообщает El Mundo Deportivo.

Источник отмечает, что четыре человека (три из них футболисты) сдали положительный тест на COVID-19.

Тест мадридского нападающего ещё не дал положительный результат, и согласно санитарным правилам, весь персонал, связанный со сборной, регулярно сдаёт тесты на наличие вируса.

Йович с самого начала играл в Лиге наций Сербия - Россия и помог хозяевам одержать победу, забив два гола.

В Мадриде уже были случаи заражения коронавирусной инфекцией в основной команде (Азар, Каземиро, Милитао).