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«Реал» опасается, что Йович попал во вспышку COVID-19 в Сербии

19 Ноября 2020, 00:36,

twitter.com

«Реал» обеспокоен тем, что Лука Йович подвержен потенциальному заражению COVID-19 после вспышки вируса в сборной Сербии, сообщает El Mundo Deportivo.

Источник отмечает, что четыре человека (три из них футболисты) сдали положительный тест на COVID-19.

Тест мадридского нападающего ещё не дал положительный результат, и согласно санитарным правилам, весь персонал, связанный со сборной, регулярно сдаёт тесты на наличие вируса.

Йович с самого начала играл в Лиге наций Сербия - Россия и помог хозяевам одержать победу, забив два гола.

В Мадриде уже были случаи заражения коронавирусной инфекцией в основной команде (Азар, Каземиро, Милитао).

 
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Реал Мадрид, Лука Йович
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