​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»

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19 Ноября 2020, 19:59,
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Журналист sport24 Александр Занфиров опубликовал на своей странице в Twitter видео, снятое во время пресс-конференции после матча сборных Сербии и России (5:0), состоявшегося в среду.
На видно слышно, как после завершения пресс-конференции Черчесов уже за кадром говорит о возможности своей отставки.
Рулевой сборной России сказал, что не понимает, почему его должны отправить в отставку. Черчесов считает, что он не виноват в кадровых потерях команды.
Любимая рубрика: за кадром.— Александр Занфиров (@Zanfi25) November 19, 2020
Смотреть со звуком и до конца (!).
Черчесов фоном после пресс-конференции:
"А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14?"
"5:0? И что? 5:0 нам даст больше" pic.twitter.com/SaQVjxeaBH
Напомним, поражение в Белграде привело к тому, что сборная России заняла только второе итоговое место в своей группе Лиги наций.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
Ты виноват, что 11 человек в команде не было. Вчера вот, например.