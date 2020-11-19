​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»

Журналист sport24 Александр Занфиров опубликовал на своей странице в Twitter видео, снятое во время пресс-конференции после матча сборных Сербии и России (5:0), состоявшегося в среду.

На видно слышно, как после завершения пресс-конференции Черчесов уже за кадром говорит о возможности своей отставки.

Рулевой сборной России сказал, что не понимает, почему его должны отправить в отставку. Черчесов считает, что он не виноват в кадровых потерях команды.

Любимая рубрика: за кадром.

Смотреть со звуком и до конца (!).

Черчесов фоном после пресс-конференции:

"А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14?"

"5:0? И что? 5:0 нам даст больше" pic.twitter.com/SaQVjxeaBH — Александр Занфиров (@Zanfi25) November 19, 2020

Напомним, поражение в Белграде привело к тому, что сборная России заняла только второе итоговое место в своей группе Лиги наций.