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​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»

19 Ноября 2020, 19:59,

Евро-Футбол.Ру

Журналист sport24 Александр Занфиров опубликовал на своей странице в Twitter видео, снятое во время пресс-конференции после матча сборных Сербии и России (5:0), состоявшегося в среду.

На видно слышно, как после завершения пресс-конференции Черчесов уже за кадром говорит о возможности своей отставки.

Рулевой сборной России сказал, что не понимает, почему его должны отправить в отставку. Черчесов считает, что он не виноват в кадровых потерях команды.

 

Напомним, поражение в Белграде привело к тому, что сборная России заняла только второе итоговое место в своей группе Лиги наций.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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0
SpaM
19 Ноября 2020, 20:53

Ты виноват, что 11 человек в команде не было. Вчера вот, например.

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