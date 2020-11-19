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​Священник – о результате сборной России: «Церковь всегда призывала поддерживать убогих»

19 Ноября 2020, 17:28,

Евро-Футбол.Ру

Священник Павел Островский решил пообщаться со своими подписчиками в Instagram. Один из многочисленных вопросов касался футбола. Островский получил вопрос о том, как нужно реагировать на поражение российской сборной от Сербии с результатом 0:5.

«Можно перечислить им десятину, так как церковь всегда призывала поддерживать убогих», - ответил священник.

Напомним, сборная России проиграла в Белграде в среду, из-за чего лишилась первого места в своей группе Лиги наций и не смогла получить заветную путёвку в дивизион А. Также российская национальная команда выпала из второй корзины для жеребьёвки отбора на чемпионат мира 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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Комментарии (4)
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1
Misha_diablo_football
19 Ноября 2020, 18:20

Даже священнику дошло проблема российского футбола но некоторым чиновникам ещё лет 5-10 нужно для просвещения....

2
crocodile
19 Ноября 2020, 17:34

ай сказал, как Гундяй кадилом махнул)
шо им перечислить?

1
rygen
19 Ноября 2020, 17:34

СИЛЬНО!
Устами Божьими)

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