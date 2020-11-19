​Священник – о результате сборной России: «Церковь всегда призывала поддерживать убогих»

Священник Павел Островский решил пообщаться со своими подписчиками в Instagram. Один из многочисленных вопросов касался футбола. Островский получил вопрос о том, как нужно реагировать на поражение российской сборной от Сербии с результатом 0:5.

«Можно перечислить им десятину, так как церковь всегда призывала поддерживать убогих», - ответил священник.

Напомним, сборная России проиграла в Белграде в среду, из-за чего лишилась первого места в своей группе Лиги наций и не смогла получить заветную путёвку в дивизион А. Также российская национальная команда выпала из второй корзины для жеребьёвки отбора на чемпионат мира 2022 года.