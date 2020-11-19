«Вопрос государственного значения!»: Андронов призвал вернуть Акинфеева в сборную России

Популярный футбольный комментатор Алексей Андронов выступил за возвращение голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России после разгромного поражения от команды Сербии (0:5) в Лиге наций.

«Понятно одно: Акинфеева надо вернуть в сборную. Это вопрос государственного значения! Доверенное лицо доверителю не откажет», - гласит сообщение Андронова в «Телеграме».

Напомним, что Акинфеев объявил о завершении международной карьеры в октябре 2018-го года.

Из-за поражения в Белграде сборная России не смогла завоевать путевку в дивизион А Лиги наций, а также опустилась в третью корзину жеребьевки отборочного раунда чемпионата мира-2022.