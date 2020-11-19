«Вопрос государственного значения!»: Андронов призвал вернуть Акинфеева в сборную России

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19 Ноября 2020, 10:12,
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Популярный футбольный комментатор Алексей Андронов выступил за возвращение голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России после разгромного поражения от команды Сербии (0:5) в Лиге наций.
«Понятно одно: Акинфеева надо вернуть в сборную. Это вопрос государственного значения! Доверенное лицо доверителю не откажет», - гласит сообщение Андронова в «Телеграме».
Напомним, что Акинфеев объявил о завершении международной карьеры в октябре 2018-го года.
Из-за поражения в Белграде сборная России не смогла завоевать путевку в дивизион А Лиги наций, а также опустилась в третью корзину жеребьевки отборочного раунда чемпионата мира-2022.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Игорь Акинфеев, Алексей Андронов
Надо сделать так,чтобы Владим Владимыч лично попросил Игорька вернуться.) Тогда может быть..) И это будет еще одно большое дело,коих много сделал для нас всех наш уважаемый и пр.Владим Владимыч. И это будет 100% дело гос.значения!
Заранее спасибо ему! ))
Осталось еще позвать на подмогу Игнашевича.
Если Акинфеев вернется, на него свалят все грядущие беды. Даже те голы, в которых он будет не виноват. Он же вернулся! Значит вся ответственность на нём!)
Он серьезно? Во-первых, футбол в принципе не государственного значения вещь, а во-вторых, если на страну один хороший вратарь, то вопрос не в том, надо ли его возвращать, а в том как вообще со спортом дела в стране.