Ветеран ЦСКА: «Дзюбе плевать на всё, в сборную он никогда не попадёт»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв в очередной раз обрушился с критикой на форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу. Эксперт остался недоволен игрой 33-летнего бомбардира в поединке Лиги чемпионов против шведского «Мальмё» (1:1). В прошедшей встрече Дзюба не смог реализовать пенальти.

«Дзюба плохо двигается, не то желание. Он богатый человек, плевать ему на все. В сборную он все равно никогда не попадет», - поведал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

После ничьей в Швеции петербургский клуб гарантировал себе продолжение борьбы в еврокубках. Весной команда Сергея Семака сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы.

Ветеран ЦСКА: «Дзюба - здоровый козёл, он способен на рекорды только в РПЛ»