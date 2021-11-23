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Лига чемпионов

Лепёхин: «Потеря Азмуна существенная, но она не повлияет на результат» эксклюзив

23 Ноября 2021 • 12:07 Комментировать
Мальмё
...
Зенит
3.60 3.65 2.00
Через 9 ч. 26 мин.

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё».

- «Зенит» обязан обыгрывать «Мальмё»?

- Мы все предполагаем, что питерцы должны побеждать, но к нашим клубам, которые выступают в Лиге чемпионов, применять слово «обязан» не совсем правильно. Хотя мы вправе предполагать, что «Зенит» обыграет «Мальмё». Но матч может закончиться как угодно. При этом в весеннюю стадию, как минимум Лиги Европы, «Зенит» проходить должен.

- В первом матче «Зенит» победил «Мальмё» 4:0. Недонастрой возможен?

- Все возможно. Тем более, предыдущий опыт показывает, что такое часто происходит с нашими командами. Но я надеюсь, что этого не случится.

- У «Зенита» вообще есть какие-то недочеты в игре, на которые надо обратить внимание?

- Идеального футбола нет ни у кого. А какие конкретно есть проблемы в игре, не могу сказать. Но они есть, потому что результаты в Лиге чемпионов говорят об этом. Питерцы проигрывали, пусть топовым клубам, но это все равно поражения.

- Не сможет сыграть Азмун. Это потеря для атаки?

- Это существенная потеря на уровне Лиги чемпионов. Но я не могу сказать, что это повлияет на результат.

- Семак ни разу не побеждал в гостевых матчах еврокубков в качестве тренера «Зенита». Это уже тенденция?

- Интересная статистика. Сегодня есть шанс нарушить эту традицию. Думаю, она сегодня и закончится.

- Для того чтобы выйти в евровесну, «Зениту» нужно сыграть сегодня вничью. Можно сказать, что Лига Европы уже в кармане?

- Даже проиграть можно, если счет не крупный. Если «Зенит» не сможет попасть в весну, то это будет катастрофой. Хотя питерцы два года подряд завершали группу в Лиге чемпионов на последнем месте, и если на этот раз получится так же, то ничего сверхъестественного не случится. Мы это уже проходили. Но в этом сезоне так сложилась ситуация, что дома крупно обыграли «Мальме», который больше не набрал нигде очков, поэтому надо выходить в евровесну. Если перед началом группового этапа можно было предполагать, что «Зенит» займет последнюю строчку в таблице, то сейчас питерцы имеют большой задел, и если они его растранжирят, это будет очень плохо.

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- Можно ли сказать, что причин осторожничать у «Зенита» сегодня нет?

- Я считаю, что не нужно осторожничать с клубами, которые уступают тебе в классе. Надо играть, как в чемпионате России – уверенно, со знанием своей силы. Тогда и случаются крупные победы.

- Чем может быть опасен такой соперник, как «Мальмё»?

- Наверное, стандартами. Скандинавские команды всегда отличались более простой игрой. Им это очень часто дает результат. Не знаю, в чем они могут создать проблемы питерцам, кроме стандартов. Надо стараться не фолить у своей штрафной, но игроки и так это знают. В общем, я надеюсь на победу. Не думаю, что победить будет так легко, как дома, но, тем не менее, я жду трех очков.

Елена Григорьевская

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Зенит Константин Лепёхин
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