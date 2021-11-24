​Семак ответил на вопрос о возможном отстранении Дзюбы от пенальти

Во вторник вечером «Зенит» сыграл вничью в гостях у «Мальмё» (1:1) и обеспечил себе путёвку в Лигу Европы на весну. По ходу игры форвард питерской команды Артём Дзюба не реализовал пенальти. Второй одиннадцатиметровый в конце игры выполнял уже Ярослав Ракицкий, который оказался точен.

После игры рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ситуации с пенальти.

На вопрос о том, может ли Дзюба быть отстранён от исполнения пенальти, Семак ответил так: «Мы подумаем над тем, будет ли Дзюба бить пенальти дальше или нет».

Тренер «Зенита» отметил, что Дзюба является одним из лучших игроков команды по проценту реализованных пенальти, несмотря на неудачный удар в Швеции.