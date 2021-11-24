Смородская: «Игра «Зенита» оставляет желать лучшего, но я верю в Семака»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделился мнением о дальнейших перспективах петербургского «Зенита» в еврокубках. Команда досрочно вылетела из Лиги чемпионов за тур до окончания групповой стадии. Весной подопечные Сергея Семака сыграют в плей-офф Лиги Европы.

«Игра оставляет желать лучшего, но я верю в Семака. Они будут серьезно бороться и пройдут достаточно далеко», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

Петербургский клуб уступил место в плей-офф Лиги чемпионов туринскому «Ювентусу» и лондонскому «Челси». Что касается «Мальмё», то скандинавы заняли последнее место в квартете.