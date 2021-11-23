Кавазашвили - о выезде «Зенита» в Швецию: «Любая наша игра в Лиге чемпионов вызывает тревогу»

Ветеран сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Анзор Кавазашвили высказался касательно матча петербургского «Зенита» против шведского «Мальмё» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Любая наша игра в ЛЧ вызывает тревогу, даже с «Мальмё». Такое впечатление, что наши теряют память, когда играют за рубежом», - передает слова Кавазашвили «Спорт-экспресс».

Поединок состоится в Швеции сегодня, 23 ноября. Главный арбитр встречи даст стартовый свисток в 23:00 по московскому времени.

Перед этой игрой питерцы с тремя очками идут на третьем месте в квартете, а шведы замыкают таблицу.