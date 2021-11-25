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Лига чемпионов

​Орлов – о матче «Мальмё» - «Зенит»: «Судья сделал всё, как надо»

25 Ноября 2021 • 17:28 Комментировать
Мальмё
1:1
Зенит
окончен

Комментатор Геннадий Орлов, который болеет за «Зенит», высказался по поводу матча команды против «Мальмё» в Лиге чемпионов.

Напомним, «Зенит» сыграл в Швеции вничью со счётом 1:1. Команда Сергея Семака обеспечила себе третье место в группе и билет в Лигу Европы.

«Оба пенальти назначены справедливо, с этим никто не спорит. Формально судья должен был поставить пенальти за удар локтём в шею Дзюбы», - высказался Орлов в программе «Овертайм» на радио «Эхо Москвы».

«Дзюба не забил пенальти, но не справился, не получилось. Но второй пенальти он сам заработал. Об этом пенальти много пишут. Шведы вообще остались недовольны работой арбитра. Но он судил по правилам ФИФА. К нему претензий нет. Он сделал всё, как надо», - добавил Орлов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Геннадий Орлов
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