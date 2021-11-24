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Лига чемпионов

Дзюба не забил пенальти в начале второго тайма матча с «Мальмё»

24 Ноября 2021 • 00:15 Комментировать
Мальмё
1:1
Зенит
окончен

На 53-й минуте «Зенит» получил идеальный шанс, чтобы сравнять счёт в матче пятого тура Лиги чемпионов с «Мальмё». Вендел заработал пенальти для питерской команды. К мячу подошел Артём Дзюба и не смог обыграть голкипера. Счет на табло остается прежним - 1:0 в пользу шведов.

На данный момент в турнирной таблице «Зенит» и «Мальмё» делят третье место, набрав по три очка. Команда Сергея Семака выше за счет личных встреч. Так как «Челси» обыгрывает «Ювентус», фавориты группы с 12 очками у каждого становятся недостижимыми.

Поминутная текстовая трансляция - на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Артём Дзюба
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