Дзюба не забил пенальти в начале второго тайма матча с «Мальмё»

На 53-й минуте «Зенит» получил идеальный шанс, чтобы сравнять счёт в матче пятого тура Лиги чемпионов с «Мальмё». Вендел заработал пенальти для питерской команды. К мячу подошел Артём Дзюба и не смог обыграть голкипера. Счет на табло остается прежним - 1:0 в пользу шведов.

На данный момент в турнирной таблице «Зенит» и «Мальмё» делят третье место, набрав по три очка. Команда Сергея Семака выше за счет личных встреч. Так как «Челси» обыгрывает «Ювентус», фавориты группы с 12 очками у каждого становятся недостижимыми.

Поминутная текстовая трансляция - на LiveResult.ru.