Судья подарил питерцам Лигу Европы: кто из футболистов «Зенита» ужасно сыграл в Мальме

Оценки футболистам Сергея Семака

Сразу скажем, цели задеть «Зенит» или его поклонников – нет. Просто хочется посмотреть на ситуацию объективно. Очень обидно, что чемпион России со скрипом ускользает от поражения в матче с командой, которая до пятого тура даже не забивала в Лиге чемпионов. Да, «Зенит» играл чуть лучше, но достижение ли это на фоне мёртвого «Мальме»? Два пенальти нужно питерцам, чтобы счёт сравнять. Два! Больше реализации настораживает только способность собраться в нужную минуту. Должны были сами дожимать, когда «Мальме» сидел в своей штрафной площади, но моменты наоборот пропали. Спасибо Трейманису, что разглядел гол для «Зенита».

Статистика: удары по воротам – 4:9, в створ – 1:3, владение мячом - 45:55, угловые – 0:3. Кто же откровенно расстроил в Мальме? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИАХИЛ КЕРЖАКОВ – 5,5. Один удар в створ – один пропущенный гол. Сегодня явно не лучший матч Кержакова, хотя и открыто обвинить его в чём-то нельзя.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 7,5. Спасибо Ярославу за крепкие нервы. Реализовать пенальти на 92-й минуте такого матча – достижение. Отменно выполнял прямые обязанности и по традиции уже был активен Ярослав в развитии атак. Отдал 5 точных передач на дальнюю дистанцию.

ДЕЯН ЛОВРЕН – 3,5. Всего один полумомент создал «Мальме» и именно в эту секунду Ловрен почему-то решил, что встречать Рикса совсем не обязательно. Деян ловко сыграл за шведов. Остался на прямых ногах, не помешал форварду, зато закрыл обзор вратарю.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 3,5. Глупее действий в отборе Ловрена только подкат Чистякова. Твоя команда давит уставшего соперника, каждый момент важен (особенно высокий ЦЗ для навала в концовке), а ты бросаешься в дикий подкат на чужой половине поля, имея в пассиве жёлтую карточку. Гениально!

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,5. Защитник «Зенита» получает плохую оценку не из-за прямых обязанностей. В обороне к Караваеву вопрос нет, но вот за первый тайм ему партнёры создали два шикарных момента, очень хотелось бы реализовать хоть один.

ДУГЛАС САНТОС – 7,0. Возвращение Дугласа, конечно, преображает «Зенит». На левом фланге они с Ракицким устроили непроходимую зону, ещё и атаки думали сразу. На счету Сантоса пять отборов и пять обостряющих прострелов/навесов. Гроссмейстерский показатель.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 6,0. Не очень заметен был Барриос, терявшийся в долгих позиционных атаках «Зенита». Места в наступлении колумбиец себе так и не нашёл, зато неплохо боролся, выиграв 7 эпизодов из 10, и собрал по 2 перехвата отбора.

ВЕНДЕЛ – 8,0. Мотор сегодняшнего «Зенита». Отбегал весь периметр поля от штрафной до штрафной, постоянно ставя в тупик оборону. Заработал пенальти, отдал голевой прострел на офсайд Дзюбы, постоянно обострял. При этом, не забывал и в обороне работать – 3 отбора, 2 перехвата.

МАЛКОМ – 5,0. Пресновато сыграл бразилец, от которого ждёшь класса именно по взлому массированной обороны. Но Малком запомнился лишь одним интересным проходом и прострелом на Дзюбу, после чего последовала опасная скидка на Караваева. В остальное время бразилец тихо топтался на правом фланге.

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КЛАУДИНЬО – б/о.

АРТЁМ ДЗЮБА – 4,5. Очень «тоненький» пенальти, заработанный в борьбе с Ларссоном, не спасает Дзюбу. Артём должен был лишить валидольной концовки заранее, реализовав свой пенальти. Несоблюдение линии офсайда в момент шикарной передачи Вендела – тоже просчёт нападающего, отметим ещё полной отсутствие опасных ударов с игры.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.

ДАНИИЛ КРУГОВОЙ – б/о.