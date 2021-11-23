Тренер «Мальмё»: «Дзюба - звезда, шикарный игрок»

Наставник шведского «Мальмё» Йон Даль Томассон выделил в составе петербургского «Зенита» центрфорварда Артёма Дзюбу. Сегодня, 23 ноября, команды проведут поединок в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Датский специалист назвал Дзюбу шикарным и звездным игроком, а также отметил его недавний хет-трик в поединке Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода» (5:1). При этом тренер подчеркнул, что в составе «Зенита» есть и другие качественные исполнители, сообщает ТАСС.

Стартовый свисток на стадионе в Мальмё прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж встречи проведет Liveresult.ru.