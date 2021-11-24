Малком высказался о выходе «Зенита» в весеннюю часть еврокубков

Легионер петербургского «Зенита» Малком пообщался с представителями СМИ после поединка с «Мальмё» (1:1) в предпоследнем туре групповой стадии Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака смогли вырвать ничью, благодаря пенальти в добавленное время. Точный удар с точки исполнил украинец Ярослав Ракицкий.

«Мы пробились в весеннюю стадию еврокубков. Хотим пройти как можно дальше. Уверены в своих силах. Нам бы хотелось завершить свое выступление в Лиге чемпионов победой над «Челси». Так сказать, на мажорной ноте», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба УЕФА.

«Зенит» с четырьмя очками гарантировал себе третье место в группе Н.