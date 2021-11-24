Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Мальмё» и «сине-бело-голубыми».

«Игра у «Зенита» не получилась. Не было ни командных действий, ни выстроенной модели. Не знаю, с чем это связано. «Мальмё» играл дома, старался использовать каждую возможность, а «Зенит», как мне кажется, расслабился чуть-чуть. Если бы Дзюба забил первый пенальти, может, могли бы и выиграть даже. Но самое главное, что задачу выполнили.

Однозначно, можно сказать, что «Зениту» сегодня повезло. Хорошо, что судья удачно для «Зенита» подошёл к моменту с пенальти в конце игры. Там был спорный момент, честно говоря. Защитник не видел, что может нанести удар, он просто выпрыгивал, а Артём высокий, поэтому так и получилось. Если бы он видел, тогда было бы другое дело. Но хорошо, что пенальти был поставлен. Самое главное, что «Зенит» не проиграл. В том году «Зенит» вообще не попал в евровесну, а в этом году при группе с «Челси» и «Ювентусом» Лига Европы - неплохой вариант», - сказал Деменко.