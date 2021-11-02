«Мальмё» - первая команда, которая вылетела из Лиги чемпионов

Два часа назад стартовал второй круг группового раунда Лиги чемпионов, и мы уже имеем первого неудачника этого мини-турнира. После домашнего поражения от «Челси» со счётом 0:1 футболисты шведского «Мальмё» потеряли математические шансы на выход из группы Н.

Дело в том, что у скандинавов нет очков после четырех поединков. Даже если им удастся обыграть «Зенит» с «Ювентусом», тогда у команды будет шесть очков при том, что на сегодняшний день туринцы и «Челси» имеют в своем активе по девять пунктов.

«Мальмё» проиграл дома «Ювентусу» 0:3, на выезде «Зениту» 0:4, также в гостях «Челси» 0:4.