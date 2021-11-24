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Лига чемпионов

Андрей Мостовой: «Совершенно разный уровень сопротивления в российской Премьер-лиге и Лиге чемпионов»

24 Ноября 2021 • 01:41 Комментировать
Мальмё
1:1
Зенит
окончен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвёл итоги матча с «Мальмё» (1:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Игра вам понравилась сегодня?

- Игра очень тяжелая была. Первый тайм тяжело давался. Я думаю, надо было так начать, как мы играли во втором тайме. Наверное, счет давил, но два разных тайма получилось.

- Сергей Семак признался, что не была выполнена установка, особенно в первом тайме. Вы побаивались соперника?

- Не то, что побаивались. Да, у нас что-то не получалось в атаке, из обороны, может быть, не так выходили. Какая-то была скованность, видно было. Главное, что во втором тайме довольно-таки неплохо сыграли.

- Почему футбол с 5 защитниками в России приносит результат, а в Европе что-то совсем не получается, и команда буксует, к сожалению. Мы же ждем другого футбола.

- Мы все понимаем, что совершенно разный уровень сопротивления в российской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, поэтому от соперника исходим. Да, в пять защитников у нас не получилось сегодня в первом тайме, перестроились. Это дало свои плоды.

- Вы же «Мальмё» обыгрывали 4:0. Эта команда явно вам по зубам. Что значит «исходите от соперника»?

- Исходим от соперника - все равно есть разница дома играем или на выезде, родные стены помогают. Мы готовились играть в пять защитников, они тоже в пять защитников. Тут не всегда получается, что в 5 получится, а в 4 - нет. Хорошо, что переломили ситуацию, а там уже по тактике тренер будет решать, в 4 или 5 защитников.

- Что бы вы болельщикам сказали после такого матча?

- Хотелось бы вообще сказать им большое спасибо, без их поддержки на домашнее стадионе и выездах… столько людей всегда приезжает, это очень приятно, они всегда нас гонят вперед. Очень надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол и хороший результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
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