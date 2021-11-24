Гендиректор «Зенита» объяснил слова Ловрена об ошибочно назначенном пенальти в ворота «Мальмё»

Пенальти на Артёме Дзюбе, который был назначен в концовке матча «Мальмё» - «Зенит», вызвал споры. Масла в огонь подлило заявление Деяна Ловрена – якобы даже игрок питерской команды считает, что пенальти был назначен ошибочно.

Впрочем, занимающий должность генерального директора «Зенита» Александр Медведев сказал, что журналисты просто неправильно перевели слова Ловрена. По словам Медведева, хорват давал комментарий по горячим следам и просто вспомнил игру за сборную, где был назначен похожий одиннадцатиметровый.

Также Медведев сказал «РИА Новости», что пенальти был назначен справедливо. Представитель руководства «Зенита» отметил, что на скорости любое касание имеет последствия. Разговоры о том, что касание было слишком лёгким, Медведев считает непрофессиональными.