​Уткин предлагает «Зениту» проводить все матчи дома

Известный журналист Василий Уткин посредством своего телеграм-канала высказался по поводу того, что «Зенит» уже очень давно не побеждал в еврокубках на полях соперников. Серия насчитывает уже 18 матчей.

Уткин с иронией предложил «Зениту» проводить абсолютно все матчи на своём стадионе, назвав это отличной идеей.

«Челси», «Ювентусу» и иже с ними всё равно, где обыгрывать Зенит. Но вот это вот всё от Мальме до Тулы и далее - ну на кой нам ездить к вам? У нас определенно лучше. Картинка телевизионная - лучше. У нас даже птицы на поле не гадят, мы от них крышу закрываем!» - написал Уткин.

Напомним, что во вторник вечером «Зенит» сыграл вничью в гостях у «Мальмё» в пятом туре Лиги чемпионов – 1:1.