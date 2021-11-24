​Защитник «Мальмё» считает, что не нарушал правила против Дзюбы в эпизоде с пенальти

Второй пенальти в ворота «Мальмё» в пользу «Зенита», назначенный во вторничном матче Лиги чемпионов, стал предметом споров между фанатами и экспертами. Защитник Эрик Ларссон считает, что не нарушал правила против Артёма Дзюбы.

«Это слишком лёгкий пенальти, я почти не почувствовал, как прикоснулся к нему. Для пенальти в такой ситуации нужно применить гораздо больше силы, иначе я просто не знаю, куда деть руки», - слова Ларссона приводит Aftonbladet.

Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» (1:1) и оформил путёвку в Лигу Европы, обеспечив себе третье место в группе Лиги чемпионов.