​Ракицкий верит, что «Зенит» окажется в 1/8 финала Лиги чемпионов

За два тура до финиша группового этапа Лиги чемпионов положение «Зенита» в плане борьбы за билеты в плей-офф незавидное. Чтобы финишировать в двойке, питерцам нужно обыгрывать «Мальмё» и «Челси» (во втором случае - обыгрывать с определённым счётом), а также надеяться на гостевую победу «Ювентуса» над «Челси».

Несмотря на сложную ситуацию, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий верит в проход команды в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента.

«Может, у нас 8 декабря с «Челси» будет битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов! Пока есть шансы, я верю, что выйдем», - рассказал Ракицкий в интервью для «Спорт-Экспресса».