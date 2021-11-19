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Лига чемпионов

​Ракицкий верит, что «Зенит» окажется в 1/8 финала Лиги чемпионов

19 Ноября 2021 • 15:55 Комментировать
Мальмё
...
Зенит
3.60 3.65 2.00
23.11 23:00

За два тура до финиша группового этапа Лиги чемпионов положение «Зенита» в плане борьбы за билеты в плей-офф незавидное. Чтобы финишировать в двойке, питерцам нужно обыгрывать «Мальмё» и «Челси» (во втором случае - обыгрывать с определённым счётом), а также надеяться на гостевую победу «Ювентуса» над «Челси».

Несмотря на сложную ситуацию, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий верит в проход команды в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента.

«Может, у нас 8 декабря с «Челси» будет битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов! Пока есть шансы, я верю, что выйдем», - рассказал Ракицкий в интервью для «Спорт-Экспресса».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий
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